1 V.l.n.r.: Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia beim Konzert zum Prinzessin-von-Asturien-Preis. Foto: imago/PPE

Beim Konzert anlässlich der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises überraschte die spanische Königsfamilie in einem Partnerlook in verschiedenen Blautönen. Ein besonderer Hingucker war dabei Prinzessin Leonor.











Fast die ganze Familie im Partnerlook: Zu einem Konzert anlässlich der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises in Oviedo erschienen die spanischen Royals am Donnerstagabend größtenteils in derselben Farbe.