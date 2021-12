1 Die belgische Prinzessin Maria Laura ist verlobt. Foto: imago images/PPE

Eine Hochzeit im belgischen Königshaus steht an: Prinzessin Maria Laura, die Nichte von König Philippe, wird heiraten.















Prinzessin Maria Laura (33) und William Isvy haben sich verlobt. Das gab das belgische Könighaus am Montag (27. Dezember) unter anderem auf Instagram bekannt. Zu einem Post, in dem zwei Verlobungsfotos des Paares im Grünen veröffentlicht wurden, schrieb der Palast: "Die Hochzeit findet in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 statt. Herzlichen Glückwunsch an das zukünftige Brautpaar!"

Enkelin von Albert II.

Auf dem zweiten Foto ist der Verlobungsring mit einem von Diamanten eingefassten blauen Stein deutlich zu erkennen. Die werdende Braut trägt ein florales Kleid und lächelt in die Kamera, während ihr Verlobter und Geschäftsmann William Isvy sie im Arm hält.

Prinzessin Maria Laura ist die Enkelin des früheren belgischen Königs Albert II. (87) und Nichte von König Philippe (61). Sie ist die Tochter von Prinz Lorenz (66) und Prinzessin Astrid (59), die Schwester von König Philippe.