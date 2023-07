10 Grün steht der Prinzessin von Wales – und passt perfekt auf den Rasen von Wimbledon. Foto: Imago/i-Images/UPI Photo/Shutterstock

Triple in Grün: Prinzessin Kate passt sich in Wimbledon dem Rasen an. Ihre Outfits rangieren von Mint bis Grasgrün. Stets fast identisch: Die schmeichelhafte Rocklänge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Violett und grün sind die Farben Wimbledons. Mit den drei Outfits, in denen Prinzessin Kate in diesem Jahr das traditionsreiche britische Tennisturnier besuchte, blieb die 41-Jährige also genau im Farbschema – von Mint über Limette bis Froschgrün.