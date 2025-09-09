Prinzessin Kates Haarfarbe: Blond? Braun? Bronde? Was denn nun?

Prinzessin Kates lange braune Mähne ist so etwas wie ein britisches Nationalheiligtum. Dass ihre neue Haarfarbe mal heller, mal dunkler wirkt, war am Wochenende zu sehen.
Sie ist blond. Sie ist brünett. Oder doch wieder blond? Immer noch beschäftigt viele Prinzessin Kates Haarfarbe. Nachdem die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William sich mit deutlich helleren Haaren aus dem Griechenland-Urlaub wieder zum royalen Dienst gemeldet hatte, hatte sich das Netz überschlagen: Steht der Prinzessin von Wales der neue Look? Und ist es überhaupt eine bewusste Styling-Entscheidung oder nur das Ergebnis von Sonne, Meer- und Poolwasser, die das Haar bekanntlich bleichen?