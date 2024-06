1 Dieses Foto von Prinzessin Kate hat der Kensington Palace veröffentlicht. Foto: AFP/MATT PORTEUS/Kensington Palace

Wiedersehen mit Prinzessin Kate: Die 42-Jährige nimmt am Samstag an „Trooping the Colour“ teil. Zuvor veröffentlichte sie ein emotionales Statement.











Link kopiert



Fährt sie in der Kutsche? Kommt sie auf den Balkon? Es war Freitagabend, als der Kensington Palace eine persönliche Botschaft von Prinzessin Kate veröffentlichte, die den Spekulationen um „Trooping the Colour“ ein Ende setzte: Die Prinzessin von Wales gab ein sehr persönliches Update zu ihrer Gesundheit und bestätigte, dass sie am Samstag an der Geburtstagsparade für ihren Schwiegervater teilnehmen werde.