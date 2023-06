35 Andere Farbe, aber gleiches Kleid vom selben Designer: Prinzessin Kate (links) und Lady Eliza Spencer. Foto: AFP/Henry Nicholls/Imago/Zuma/Dinendra Haria

Einmal weiß, einmal pink. Einmal Sonderanfertigung, einmal von der Stange: Prinzessin Kate und Lady Eliza Spencer, Prinz Williams Cousine, haben beim selben Designer geshoppt.









Pünktchen passen einfach besonders schön in den Sommer. Prinzessin Kate trug am „Garter Day“ am Montag ein Alessandra-Rich-Kleid mit schwarzen „Polka Dots“ auf weißem Grund. Modebloggern, die sich ganz auf die Garderobe der royalen Damen spezialisiert haben, fiel prompt auf, dass Prinz Williams Cousine vor wenigen Wochen das gleiche Outfit wählte – nur in der Trendfarbe dieses Sommers, Pink.