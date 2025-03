Prinzessin Kate: Weiterer bedeutender Auftritt an König Charles Seite

Die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate zeigt sich mehr und mehr in der Öffentlichkeit. Auch am diesjährigen Gottesdienst zum Commonwealth Day wird die Ehefrau von Prinz William teilnehmen.

Prinzessin Kate (43) setzt ihre graduelle Rückkehr zu royalen Verpflichtungen zuletzt beständig fort. Jetzt berichten britische Blätter wie etwa der "Mirror" unter Berufung auf den Buckingham-Palast, dass die Ehefrau von Prinz William (42) am 10. März auch am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilnehmen wird.

Hochrangige Royals bei traditionsreichem Gottesdienst

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Charles III. (76) und dessen Ehefrau, Königin Camilla (77), sowie weiteren hochrangigen Royals wird Kate dem traditionsreichen Gottesdienst beiwohnen. Im vergangenen Jahr hatten sowohl sie als auch König Charles wegen ihrer Krebserkrankungen nicht teilgenommen. Charles hatte sich damals per Videobotschaft an die Mitglieder des Commonwealth of Nations gewandt. Seine öffentlichen Pflichten pausierte der Monarch 2024 für rund drei Monate.

Der englische Monarch ist das Oberhaupt des Commonwealth of Nations, zu dem neben dem Vereinigten Königreich zahlreiche ehemalige Kolonien wie Australien oder Kanada gehören.

Kate und William händchenhaltend in Wales

Im vergangenen Jahr hatten Königin Camilla und Prinz William stellvertretend für König Charles am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilgenommen. Der britische Thronfolger und seine Stiefmutter schienen sich dabei prächtig zu amüsieren, lächelten viel und tauschten sich untereinander aus. Begleitet wurden sie damals außerdem von Prinzessin Anne (74) sowie von Prinz Edward (60) und seiner Ehefrau Sophie (60). Auch die Princess Royal wird in diesem Jahr in der Westminster Abbey erwartet.

Der diesjährige Commonwealth Day steht unter dem Motto "Gemeinsam gedeihen wir".

Prinzessin Kate ist im Verlauf des neuen Jahres vermehrt in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. So besuchte sie etwa ein Frauengefängnis in Cheshire sowie das Kinderhospiz Tŷ Hafan in Wales, dessen Schirmherrin sie auch wurde. Gemeinsam mit William besuchte sie Ende Januar überdies eine Zeremonie zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.

Ende Februar besuchte sie mit ihrem Gatten zudem Wales. Das Paar schlenderte dabei sogar händchenhaltend durch einen Bahnhof. Ein kurzes Video dieses verliebten Auftritts veröffentlichte das Thronfolgerpaar auf seinem offiziellen X-Profil.