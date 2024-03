1 Prinzessin Kate wurde im Januar operiert und nimmt seitdem keine offiziellen Termine wahr. Foto: ComposedPix/Shutterstock.com

Eigentlich soll sich Prinzessin Kate nach ihrer Operation erholen. Doch zur Ruhe kommt sie derzeit wohl nicht so richtig. Nun soll es auch noch einen illegalen Zugriffsversuch auf ihre Krankenakten gegeben haben.











Neuer Wirbel um Prinzessin Kate (42): Berichten zufolge wurde in dem Krankenhaus, in dem die Frau von Thronfolger Prinz William (41) im Januar am Unterleib operiert wurde, eine Untersuchung eingeleitet. Laut der britischen Zeitung "The Mirror" soll mindestens ein Mitarbeiter der London Clinic versucht haben, illegal auf die Krankenakten der Prinzessin von Wales zuzugreifen. Seit Wochen wird in der Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand der dreifachen Mutter spekuliert. Zuletzt sorgten ein manipuliertes Familienbild sowie ein Video, das Kate und William zusammen zeigt, für Aufsehen.