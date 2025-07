Prinzessin Kate und Prinz William: Ziehen sie wirklich in diese Beinahe-Burg?

Zartrosa getüncht, weiße Zuckerbäckerbalustraden – Adelaide Cottage ist charmant. Aber weder besonders groß noch besonders repräsentativ. Prinz William, Prinzessin Kate und den drei Kindern haben die vier Schlafzimmer, die das Haus haben soll, in den vergangenen drei Jahren trotzdem gereicht. Adelaide Cottage ist ihre Homebase in Windsor, wo die drei Wales-Kinder die private Lambrook School besuchen.

Jetzt könnte die Zeit der Familie Wales in dem Häuschen im weitläufigen Park von Windsor Castle zu Ende gehen. Die britische „Mail on Sunday“ berichtet, der britische Thronfolger und seine Frau erwägten, umzuziehen. Die Zeitung bezieht sich auf anonyme Quellen im Palast.

Demnach könnte die Familie bald um die Ecke wohnen – in Fort Belvedere, einem Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, das – typisch Neogotik – einer Burg gleichen sollte. Es wurde vor allem als Junggesellennest von König Edward VIII. berühmt-berüchtigt, dem Windsor, ohne dessen Abgang es keine Queen Elizabeth II. und keinen König Charles III. gegeben hätte.

Edward VIII. verzichtete 1936 auf den Thron, weil er nicht auf die Heirat mit der zweifach geschiedenen US-Amerikanerin Wallis Simpson verzichten wollte. König wurde daraufhin sein schüchterner, stotternder Bruder „Bertie“, George VI., der Vater der damals zehnjährigen Elizabeth.

Edward VIII. unterzeichnete seine Abdankung in Fort Belvedere

Edward VIII. – David für seine Familie – unterzeichnete die Abdankungspapiere am 10. Dezember 1936 ausgerechnet: In Fort Belvedere. David liebte „The Fort“, ließ einen Pool und einen Tennisplatz anlegen und stattete das antike Gemäuer mit einer Zentralheizung aus. Später zogen der Duke of Windsor, wie Edward VIII. nach seiner Abdankung hieß, und Wallis nach Frankreich. Fort Belvedere bewohnte schließlich Gerald Lascelles, ein Cousin der Queen. Noch später zog der Selfridges-Eigentümer Galen Weston, einer der reichsten Kanadier, ein.

Fort Belvedere sei „der perfekte Ort“ für Kate und William, zitiert die „Mail on Sunday“ den ungenannten Palastmitarbeiter. „Es hat einen Pool und einen Tennisplatz und Charlotte liebt Tennis.“

Der abgedankte König Edward VIII. und Wallis Simpson, seine spätere Frau. Foto: IMAGO/United Archives Keystone

Mit dem Umzug ins „Fort“ könnte der Familienfrieden im Hause Windsor gewahrt bleiben: Eigentlich sollte Prinz Andrew, der Bruder des Königs, längst die Royal Lodge freimachen, aber der 65-Jährige zeigt Beharrungsvermögen, was das Anwesen anbelangt, das ebenfalls in Windsor liegt und jahrzehntelang die Residenz der „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon war. Immer wieder hatten Medien spekuliert, die Wales’ könnten die Royal Lodge als künftiges Domizil im Auge haben.

Was wirklich dran ist an den Gerüchten rund um Fort Belvedere? Vor vier Jahren wurde schon einmal kolportiert, Kate und William könnten in die Burg einziehen. Damals fiel die Wahl aber auf Adelaide Cottage.