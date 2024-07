Prinzessin Kate: Standing Ovations bei Wimbledon machen Tochter Charlotte stolz

1 Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte beim Herren-Finale von Wimbledon. Foto: imago/i Images/Stephen Lock

Prinzessin Kate bekam Standing Ovations bei ihrer Ankunft in Wimbledon beim Herren-Finale am Sonntag. Und ihr größter Fan bewunderte sie voller Stolz: ihre Tochter Prinzessin Charlotte.











Link kopiert



Was für eine herzzerreißende Reaktion von Prinzessin Charlotte (8): Der Centre Court von Wimbledon begrüßte Prinzessin Kate (42) bei ihrer Ankunft zum Männer-Finale am Sonntag, dem 14. Juli, mit lautem Applaus, Jubel und Standing Ovations. Erst zum zweiten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung zeigte sich die Frau von Thronfolger Prinz William (42) der Öffentlichkeit und löste dabei große Begeisterung in Wimbledon aus. Und mit ihrer Tochter an ihrer Seite hatte sie ihren größten Fan in der Royal Box direkt neben sich: Prinzessin Charlotte strahlte über beide Ohren vor Stolz in Richtung ihrer Mutter, die sichtlich gerührt der Menge zuwinkte und lächelte.