Prinzessin Kate: Royal überrascht mit neuem Videogruß aus der Natur

Prinzessin Kate überrascht mit einem neuen Video. Darin zeigt sie sich bei einem Pfadfinder-Event und richtet eine persönliche Botschaft über die "Kraft von Zeit in der Natur" an ihre Followerinnen und Follower.

Mit einem emotionalen Auftritt hat sich Prinzessin Kate (43) erneut an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Video, das auf Youtube und Instagram veröffentlicht wurde, spricht die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) über die "Kraft von Zeit in der Natur". Gedreht wurde der Clip an einem idyllischen Ort im Grünen - inmitten von rauschenden Bäumen, Vogelgezwitscher und sanftem Licht.

Entstanden sind die Aufnahmen bei einem Ausflug von Prinzessin Kate mit einer Gruppe junger Pfadfinderinnen und Pfadfinder, deren Vorsitzende sie ist, zum Lake District in Großbritannien im vergangenen Monat. Die zehn- bis 15-Jährigen machten laut "People"-Magazin das Naturforscherabzeichen.

Vor Ort in der Nähe des Windermere-Sees sprach sie mit Chief Scout Dwayne Fields über ihre Verbindung zur Natur. Kate erklärte zudem, dass die bei den Pfadfindern erlernten Fähigkeiten "Lebenskompetenzen" seien, die in der Schule, im Beruf und darüber hinaus angewendet werden können.

Prinzessin Kate: "In schwierigen Momenten hilft mir ein Spaziergang"

"Die Natur hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, uns zur Ruhe zu bringen", sagt Kate ruhig in die Kamera. "Gerade in schwierigen Momenten hilft mir ein Spaziergang in der Natur, neue Kraft zu schöpfen und Klarheit zu finden." Es ist ein stiller, fast meditativer Auftritt - und dennoch einer, der viel über ihren aktuellen Zustand verrät. Prinzessin Kate ist seit langem eine Verfechterin der Verbindung mit der Natur, einschließlich der Praxis des "Waldbadens", aber der Aufenthalt im Freien hat während ihrer Krebsbehandlung im letzten Jahr eine tiefere Bedeutung erlangt.

Ab Beginn des vergangenen Jahres hatte Kate sich nach einer Operation und der Diagnose einer Krebserkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Öffentlich zeigte sie sich seitdem eher selten, zuletzt etwa anlässlich der St. Patrick's Day Parade und des Commonwealth Days - oft aber auch nur in einem schriftlichen Statement oder auf sorgfältig ausgewählten Fotos. In ihrem ersten Gesundheitsupdate nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose zeigte sich die Royal auf einem Foto, auf dem sie im Freien posiert und sich an einen Baum in Windsor lehnt, wo die Familie lebt.

Mit der Familie in der Natur

Prinzessin Kate hat ihre Liebe zur freien Natur auch an ihre drei Kinder weitergegeben. In einem seltenen Interview mit dem Podcast "Happy Mum, Happy Baby" im Jahr 2020 sagte sie, dass sie am glücklichsten sei, wenn "ich mit meiner Familie draußen in der Natur bin und wir alle dreckig sind".

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben in den vergangenen Wochen vermutlich viel Zeit mit ihren Kindern im Freien verbracht, da Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) derzeit Osterferien haben. Üblicherweise reduzieren William und Kate ihr royales Arbeitspensum während der Schulferien, damit sie Zeit mit der Familie verbringen können.