Seit sie eine Windsor ist, ließ Prinzessin Kate das Tennis-Turnier von Wimbledon nur einmal sausen. Besonders spannend für Modeinteressierte: Was die Frau von Prinz William in der „Royal Box“ trägt.

Prinzessin Kate gehört zu Wimbledon wie der akkurat getrimmte Rasen und die Erdbeeren mit Sahne. Als sie 2016 die Schirmherrschaft des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ und damit auch des ATP-Turniers von Queen Elizabeth II. übernahm, dürfte dieser Posten für die Frau von Prinz William ein besondere Auszeichnung gewesen sein.

Bekanntermaßen ist Kate nicht nur eine sehr gute Tennisspielerin (die britische US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu pries bereits ihre starke Vorhand), sie schaut bei diesem Sport auch gerne zu. Ihre Begeisterung für einen spannenden Ballwechsel wirkt echt. In der „Royal Box“, den Zuschauerrängen für VIPs und natürlich die Windsors, geht die 41-Jährige voll mit. Kate lacht, applaudiert und leidet sichtlich mit, wenn ein Ball daneben geht – und die Fotografen kommen mit dem Abdrücken kaum hinterher.

Oft kommt Kate mit ihrer Familie nach Wimbledon: Ihre Eltern Carole und Michael, ihre Geschwister Pippa und James – alle Middletons begeistern sich für Tennis. Ihr Mann William ist eher ein Fußballfan, aber auch er lässt sich in der „Royal Box“ blicken. Im vergangenen Jahr hatte das Paar zum ersten Mal auch seinen ältesten Sohn Prinz George dabei.

Nur einmal fehlte Kate bislang: 2013, als sie hochschwanger war – George kam am 22. Juli zur Welt.

Besonders spannend für Modeinteressierte: Was trägt die Prinzessin? Im vergangenen Jahr setzte Kate oft auf den „Polka Dot“: gepunktete Sommerkleider, fröhlich und gleichzeitig elegant. Oft tendiert Kate aber auch zu weißen oder cremefarbenen Looks – passend zum strengen Dresscode auf dem Rasen. Seit sie Schirmherrin des Turniers ist, fehlt übrigens nie die kleine violette und dunkelgrüne Schleife am Revers: Das Zeichen des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“.