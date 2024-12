Prinzessin Kate: Herzerwärmendes Gespräch mit einer Krankenschwester

1 Prinzessin Kate sorgte beim Weihnachts-Spaziergang der Royals für emotionale Momente. Foto: action press/i-Images via ZUMA Press

Beim Weihnachts-Spaziergang der Royals waren viele Augen auf Prinzessin Kate gerichtet. Die 43-Jährige sorgte für einige besonders emotionale Momente. Ein Fan berichtet von einem rührenden Gespräch mit der Prinzessin von Wales.











Die britische Royal Family hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei ihrem traditionellen Spaziergang zum Weihnachtsgottesdienst gezeigt. Besonders freuten sich die Fans am Wegesrand über Prinzessin Kate (43), die dieses Jahr eine Krebserkrankung öffentlich machte und sich lange nicht in der Öffentlichkeit zeigte. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) nahm sich nach dem Gottesdienst in Sandringham besonders viel Zeit, um mit einigen wartenden Menschen zu sprechen.