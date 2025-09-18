Prinzessin Kate entzückt Trump: Melania schulterfrei - „Ich denke, ordinär ist das Wort für dieses Kleid“

Ein Blick ins Penthouse des Trump Tower oder ins Oval Office und man weiß, dass US-Präsident Donald Trump ein Faible hat für alles, was golden glänzt. Ob Prinzessin Kate dies in ihrer Überlegungen miteinbezogen hat, als sie ein Outfit fürs Staatsdinner auf Schloss Windsor auswählte? Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William trug am Mittwochabend ein Kleid, das aus goldener Spitze über einem champagnerfarbenen Unterkleid gemacht war.

Die 43-jährige Prinzessin, Großbritanniens charmante, gar nicht so geheime Geheimwaffe, saß zur Rechten des US-Präsidenten. Trump machte ihr in seiner Rede Komplimente, sie sehe „strahlend, gesund und schön“ aus. Kate hat im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung überstanden. Britische Medien wie die Boulevardzeitung „Daily Mail“ schrieben, die Prinzessin habe mit ihrer Herzlichkeit den Präsidenten „bezaubert“ und sogar die kühle First Lady Melania „geknackt“.

Das Kleid der Prinzessin von Windsor, ermittelten einschlägige Modebloggerinnen schnell, ist eine Kreation von Phillipa Lepley, die eigentlich hochpreisige Brautmode entwirft. Vor drei Jahren trug Kate schon einmal eine Lepley-Robe, die ursprünglich als Hochzeitskleid gedacht war. Zum Staatsbankett zu Ehren des US-amerikanischen Präsidentenpaares kombinierte Kate zu dem goldenen Kleid die „Lover’s Knot Tiara“, Prinzessin Dianas Lieblingsdiadem.

„Das ist das erste Mal, dass Melania beim Dresscode daneben liegt“

Für einiges Kopfschütteln bei den royalen Modebeobachtern sorgte indes Melania Trumps Outfitwahl. Die 55-jährige First Lady trug ein schulterfreies, knallgelbes Kleid mit einem breiten violetten Gürtel. „Melania ist angezogen wie für die Oscars, aber nicht für ein Staatsbankett beim König“, hieß es beispielsweise beim Kurznachrichtendienst X. „Ich denke, ordinär ist das Wort für dieses Kleid.“ Ein anderer Kommentar lautete: „Das ist das erste Mal, dass Melania beim Dresscode daneben liegt. Sie zeigt zu viel Haut für den Anlass und die Farbe ist auch falsch.“ Andere fanden, das Kleid, offenbar ein Entwurf der US-Designerin Carolina Herrera, sei „ein Statement: Ich bin hier, ich bin angekommen“.

Königin Camilla und König Charles III. empfingen Donald und Melania Trump auf Schloss Windsor. Foto: AFP

König Charles III. nutzte seine Rede bei dem Dinner auf Schloss Windsor, den Amerikaner auf mehr Commitment im Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Aggressor einzuschwören. Der britische Monarch erinnerte daran, dass die USA und Großbritannien in beiden Weltkriegen gegen die „Kräfte der Tyrannei“ gekämpft hätten - und fügte hinzu: „Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern.“

Tausende demonstrieren gegen Trump-Besuch

Die Trumps waren auf der Insel nicht nur mit offenen Armen empfangen worden. In London demonstrierten Tausende Menschen gegen den Staatsbesuch. Am Dienstagabend, praktisch gleichzeitig mit der Landung der Air Force One auf einem Londoner Flughafen, hatten Aktivisten Bilder von Trump und dem verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Turm von Windsor Castle projiziert.

Der US-Präsident gilt als großer Fan des Königshauses, 2019 war er bei seinem ersten Staatsbesuch von Queen Elizabeth II. empfangen worden. Jetzt sind die Trumps zum zweiten Mal bei den Windsors geladen – eine Ehre, die äußerst ungewöhnlich ist.