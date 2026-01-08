Prinzessin Kate: Emotionaler Überraschungsbesuch im Krankenhaus

Einen Tag vor ihrem 44. Geburtstag überraschte Prinzessin Kate gemeinsam mit Prinz William das Personal eines Londoner Krankenhauses. Als eine Freiwillige über die langen Wartezeiten bei der Chemotherapie sprach, wurde die Prinzessin emotional.

Eigentlich sollte Prinz William (43) das Charing Cross Hospital in West-London allein besuchen. Doch in letzter Minute änderten sich die Pläne - und plötzlich stand auch Prinzessin Kate (43) in der Kantine des Krankenhauses, wie "Daily Mail" berichtet. Einen Tag vor Kates 44. Geburtstag überraschte das royale Paar das medizinische Personal mit einer spontanen Teeparty.

Die Überraschung versetzte die Anwesenden in Staunen. "Wow", soll es einem Freiwilligen entfahren sein, als Kate in einem eleganten burgunderfarbenen Anzug neben William den Raum betrat. William begrüßte alle mit einem fröhlichen "Happy New Year" und scherzte mit einem Blick auf seine Uhr: "Darf man das noch sagen?"

Berührender Moment

Doch es gab auch emotionale Momente. Die 86-jährige Maureen Gilmour, seit drei Jahren ehrenamtlich in der Chemotherapie-Abteilung tätig, erzählte von ihrer Arbeit mit den Krebspatienten. "Die Menschen sitzen dort stundenlang", berichtete sie. Kate, die vor 13 Monaten ihre Krebsbehandlung abgeschlossen hat und sich in Remission befindet, antwortete: "Ich weiß." Dann griff die Prinzessin nach Williams Arm und fügte hinzu: "Wir wissen es."

Kate sprach auch offen darüber, wie einschüchternd die Erfahrung als Patient sein könne. "Deshalb braucht man diese Unterstützung von euch als Team", erklärte sie den Freiwilligen. Besonders wichtig seien die Dinge, die in keiner Stellenbeschreibung stünden: "Freundlichkeit und Mitgefühl." William pflichtete seiner Frau bei und lobte das Personal für seinen Einsatz: "Ihr solltet sehr stolz darauf sein, eure Zeit zu geben. Zu wissen, was man sagen soll und was nicht - das ist eine echte Fähigkeit."

Auch Patienten wurden besucht

Der Besuch sollte nicht nur Dank aussprechen, sondern auch auf die wichtige Arbeit von NHS Charities Together aufmerksam machen. William und Kate übernahmen die gemeinsame Schirmherrschaft über die Organisation während der Corona-Pandemie. Der Verband vertritt über 220 NHS-Wohltätigkeitsorganisationen in ganz Großbritannien.

Nach der Teeparty besuchte das Paar Patienten in der neurologischen Rehabilitation. Sie schauten im Therapie-Fitnessstudio und Kunstraum vorbei. Zum Abschluss setzten sich William und Kate mit Geschäftsführern, Treuhändern und Führungskräften des Gesundheitswesens zusammen. Bei dem Rundtischgespräch ging es um Philanthropie im britischen Gesundheitssystem.