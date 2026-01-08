Prinzessin Kate: Emotionaler Überraschungsbesuch im Krankenhaus

Einen Tag vor ihrem 44. Geburtstag überraschte Prinzessin Kate gemeinsam mit Prinz William das Personal eines Londoner Krankenhauses. Als eine Freiwillige über die langen Wartezeiten bei der Chemotherapie sprach, wurde die Prinzessin emotional.
Eigentlich sollte Prinz William (43) das Charing Cross Hospital in West-London allein besuchen. Doch in letzter Minute änderten sich die Pläne - und plötzlich stand auch Prinzessin Kate (43) in der Kantine des Krankenhauses, wie "Daily Mail" berichtet. Einen Tag vor Kates 44. Geburtstag überraschte das royale Paar das medizinische Personal mit einer spontanen Teeparty.