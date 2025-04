Prinz William und Prinzessin Kate sind zu Gast in Schottland. An Tag eins der Reise zeigt Kate einen Smart-Casual-Look, der beweist: Basics sind Trumpf im Kleiderschrank.

Sie gehört zu den unverzichtbaren Teilen im Kleiderschrank: Die Hemdbluse. Sie ist modisch flexibel, lässt sich auf seriös genauso trimmen wie auf lässig. Prinzessin Kate, die ihren 14. Hochzeitstag zusammen mit Prinz William am Dienstag bei einem Besuch auf der schottischen Isle of Mull verbrachte, zeigt, wie’s geht.

Basis des royalen Smart-Casual-Outfits im klassisch britischen Country-Chic sind zwei Alleskönner: Ein Tweedblazer und eben besagte Hemdbluse. In Kates Fall – so haben es einschlägige Modeblogs ermittelt – kommt die von der Mutter des britischen High-End-Modeversandhandels: Boden. Seit 1991 bestellen dort, so lautet das Vorurteil, „yummy mummies“, Mütter, die es alltagstauglich mögen, aber nie so tief sinken würden, ihre Kinder in der Jogginghose zum Kindergarten zu bringen.

Prinzessin Kate auf einem Markt auf der Isle of Mull. Foto: OLI SCARFF/AFP

Kates jeansblaues Blusenmodel ist aus Leinen und bedient sich mit Epauletten und aufgesetzten Brusttaschen dezent beim Safaristyle. Der doppelreihige Blazer mit den Goldknöpfen ist von einer Marke, die den klassischen Stil des englischen Landadels zwischen Tweedrock und Wachsjacke behutsam modernisiert hat: Holland Cooper.

Auge in Auge mit schottischen Schafen: Prinz William und Prinzessin Kate. Foto: ROBERT PERRY/AFP

Kate kombinierte Hemdbluse und Blazer mit einer dunkelbraunen Skinny Jeans – ob gerade in oder nicht, die 43-Jährige kann als typische Vertreterin der Generation X von dieser Passform nicht lassen.

Royalbeobachtern fiel ins Auge, dass Kates Haare heller wirken. Offenbar hat die Prinzessin von Wales sich zum Frühling ihren „Signature Look“ durch helle Highlights auffrischen lassen.

Apropos Wales: In Schottland firmieren der britische Thronfolger und seine Frau unter den Titeln Duke and Duchess of Rothesay. Die offiziellen schottischen Titel des britischen Thronfolgerpaares gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Brit Chic? Scot Chic? Egal – gut ist der Look so oder so.