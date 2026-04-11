Prinzessin Kate: Darum trägt sie so häufig Mäntel in A-Linie

Nicht ohne meinen Mantel: Egal ob blau, rot oder grün - immer wieder erscheint Prinzessin Kate in dem besonderen Kleiderstück. Dahinter steckt altes höfisches Protokoll.
Zu vielen Anlässen zeigt sich Prinzessin Kate (44) in Mänteln in A-Linien-Form. Als sie im September 2025 den US-Präsidenten auf Schloss Windsor begrüßte, trug sie ein bordeauxrotes Modell von Emilia Wickstead. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) nahm sie zwei Monate später in einem blauen Entwurf von Alexander McQueen in Empfang. Für den Commonwealth-Gottesdienst im März 2026 wählte sie ein kobaltblaues Mantelkleid von Catherine Walker. Wie die britische "Daily Mail" berichtete, steckt hinter dieser Fashion-Vorliebe ein traditionelles königliches Protokoll.