Prinzessin Kate: Darum trägt sie so häufig Mäntel in A-Linie

Zu vielen Anlässen zeigt sich Prinzessin Kate (44) in Mänteln in A-Linien-Form. Als sie im September 2025 den US-Präsidenten auf Schloss Windsor begrüßte, trug sie ein bordeauxrotes Modell von Emilia Wickstead. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) nahm sie zwei Monate später in einem blauen Entwurf von Alexander McQueen in Empfang. Für den Commonwealth-Gottesdienst im März 2026 wählte sie ein kobaltblaues Mantelkleid von Catherine Walker. Wie die britische "Daily Mail" berichtete, steckt hinter dieser Fashion-Vorliebe ein traditionelles königliches Protokoll.

Prinzessin Kate setzt auf Farbe Demnach sei es der Frau von Thronfolger Prinz William (43) wie auch zahlreichen anderen weiblichen Mitgliedern des Königshauses verboten, auf die bis unter das Knie reichenden langen Mäntel für öffentliche Termine zu verzichten. Denn das Ablegen der äußersten Kleidungsschicht in der Öffentlichkeit gelte gemäß der königlichen Standards als "unweiblich". Selbst bei warmen Temperaturen im Sommer müsse ein längerer Mantel statt einer kurzen Jacke getragen werden.

So hat Prinzessin Kate im Laufe ihrer bald 15-jährigen Ehe - das Paar heiratete im 29. April 2011 - bereits eine beachtliche Auswahl der besonderen Kleidungsstücke präsentiert. Modisch langweilig ist das allerdings nicht: Während der Schnitt immer ähnlich ausfällt, liebt es die dreifache Mutter, auf Modelle der verschiedensten Designer zurückzugreifen und mit Materialien und Farben zu spielen. Oft passt sie die Stoffe des Statement-Pieces dem Anlass an. So greift sie zum Beispiel Flaggen-Farben auf, wie im Falle des marineblau-gelben Looks bei einem Treffen mit ukrainischen Familien. Im walisischen Pontypridd erschien sie in einem scharlachroten Mantel, der zu dem Wappensymbol des roten Drachen passte.

Prinzessin Kate und andere Royals müssen übrigens auch noch weitere strenge Mode-Vorgaben beachten. Ihre Röcke dürfen nicht zu kurz sein, aber auch nicht über das Knie reichen. Bei formellen Anlässen in Innenräumen dürfen keine Hüte getragen werden - es sei denn, es ist nach 18 Uhr.