Prinzessin Kate: Auf eine Kutschfahrt mit den Macrons

Nachdem Prinzessin Kate ihre Teilnahme am Royal Ascot kurzfristig absagen musste, soll sie beim Staatsbesuch von Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte in der kommenden Woche eine wichtige Rolle übernehmen.

Kommende Woche besuchen der französische Präsident Emmanuel Macron (47) und seine Ehefrau Brigitte (72) Großbritannien. Prinzessin Kate (43), die zuletzt mit einer kurzfristigen Terminabsage für Aufsehen gesorgt hatte, soll dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Sie wird das Präsidentenpaar begrüßen und später gemeinsam mit den Gästen an einer Prozession teilnehmen, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet.

Kate heißt die Staatsgäste willkommen

Prinzessin Kate soll die Macrons demzufolge gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz William (43), zunächst am Flughafen willkommen heißen. Gemeinsam gehe es dann per Auto in Richtung Schloss Windsor. In Berkshire werden König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auf die Gäste warten. Nach einer förmlichen Begrüßung soll es für den französischen Präsidenten, seine Frau und die vier Royals dann in Kutschen in einer Prozession auf das Schloss gehen. Auch ein Staatsbankett ist geplant, ob Kate dabei sein wird, ist derzeit jedoch unklar.

Bereits im Mai hatte der Palast mitgeteilt, dass König Charles III. die Macrons zu einem Staatsbesuch eingeladen hatte, der vom 8. Juli bis 10. Juli stattfinden wird. Die beiden werden auf Schloss Windsor wohnen. Auf dem Programm stehen unter anderem auch ein Treffen mit dem britischen Premier Keir Starmer (62), ein bilateraler Gipfel und ein Besuch der Westminster Abbey.

Es ist der erste französische Staatsbesuch seit rund 17 Jahren. Im März 2008 war der damalige Präsident Nicolas Sarkozy (70) einer Einladung der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gefolgt. Der britische König und die Königin waren zuletzt im September 2023 auf einem Staatsbesuch in Frankreich.

Prinzessin Kate musste Royal Ascot absagen

Anfang 2024 hatte Prinzessin Kate mitgeteilt, an Krebs erkrankt zu sein. Im Januar 2025 konnte sie verkünden, "in Remission zu sein" und sich weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren zu wollen. Für Aufsehen hatte kürzlich allerdings gesorgt, dass sie kurzfristig eine zuvor geplante Teilnahme am prestigeträchtigen Pferderennevent Royal Ascot absagte. Das "Finden einer neuen Normalität" nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie beschrieb Kate Berichten zufolge zuletzt als "Achterbahn". Man könne nach so einer Behandlung zu Hause nicht einfach "so normal funktionieren wie früher".