1 Vor der Theatervorstellung stahl Prinzessin Isabella ihren Eltern, König Frederik und Königin Mary, glatt die Show. Foto: imago images/PPE

Im Königlichen Theater in Kopenhagen ist der 18. Geburtstag von Prinzessin Isabella eingeläutet worden. Die älteste Tochter des dänischen Königspaares zog in einem funkelnden Ballkleid alle Blicke auf sich.











Die dänische Prinzessin Isabella wird am 21. April 18 Jahre alt - gefeiert wird aber bereits seit Tagen. Am 15. April fand ein glanzvolles Konzert im Königlichen Theater in Kopenhagen statt. Und dabei überstrahlte das baldige Geburtstagskind alle in einer glitzernden Abendrobe.