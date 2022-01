4 Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen wird am Freitag volljährig. Foto: AFP/JAVAD PARSA

Eigentlich sollte Prinzessin Ingrid Alexandras Volljährigkeit mit einem großen Galadinner im Schloss auch ganz offiziell begangen werden. Doch Corona kam dazwischen. Ein wichtiger Termin fand aber statt.















Link kopiert

Oslo - Die große Sause ist verschoben – coronabedingt: Eigentlich hätte der 18. Geburtstag von Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra am Freitag mit viel zeremoniellem Pomp gefeiert werden sollen, Ein Galadinner im Schloss war geplant und eine Feier mit Regierungsvertretern in der Osloer Deichman-Bibliothek. Doch wie bei so vielem machte auch hier die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

Ein offizieller Termin zu Ehren der Nummer zwei der norwegischen Thronfolge blieb aber: Am Donnerstag schaute Ingrid Alexandra in Oslo bei den drei Staatsgewalten - Parlament, Oberstes Gericht und Regierung - vorbei. So machte es einst auch ihr Vater Haakon, als er 18 wurde.

Die Prinzessin bestritt den Termin ohne ihre Eltern und gab ein perfektes Bild ab: Ingrid Alexandra trug – ganz businesslike – einen cremefarbenen Blazer zu einer dunklen Hose.

Die norwegische Monarchie ist vergleichsweise jung: Bis 1905 saß der schwedische König in Personalunion auch auf dem norwegischen Thron. Ingrid Alexandras Großvater Harald V. ist erst der dritte „echt norwegische“ König. Eine Königin gab es noch nie.