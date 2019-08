1 Prinzessin Estelle von Schweden geht nun in die erste Klasse Foto: instagram.com/kungahuset / H.K.H. Kronprinsessan

Für viele schwedische Schulkinder sind die Sommerferien zu Ende. Und es gibt eine neue, prominente Erstklässlerin: Prinzessin Estelle.

In Schweden hat am Montag in einigen Teilen die Schule wieder begonnen. Unter den Erstklässlern befindet sich in diesem Jahr auch ein Mitglied der Königsfamilie: Prinzessin Estelle (7), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (42), drückt nun die Schulbank. Zur Einschulung hat der Palast ein neues Foto veröffentlicht, das die Mama höchstpersönlich von ihrem Schulkind gemacht hat.

Auf dem Bild strahlt Estelle förmlich in die Kamera. Sie trägt eine blaue Bluse mit kurzen Ärmeln. Ihre langen blonden Haare sind jedoch nicht ordentlich zu einem strengen Zopf frisiert, sondern umspielen wild ihr Gesicht. Einfach niedlich!