Prinzessin erwartet viertes Kind: Auftritt in Uppsala: Sofia von Schweden zeigt ihren Babybauch

Auftritt in Uppsala: Sofia von Schweden zeigt ihren Babybauch

1 Sofia von Schweden (Mitte) bei ihrem Auftritt in Uppsala. Foto: ddp/DAP

Noch wenige Monate, dann hat das schwedische Königshaus ein neues Mitglied: Bei einem Auftritt in Uppsala hat Prinzessin Sofia ihren Babybauch präsentiert.











Link kopiert



Prinzessin Sofia von Schweden (39) hat ihren Babybauch in einem schicken Outfit präsentiert. Bei einer Veranstaltung im Rahmen des Weltkindertages zeigte sich die Ehefrau von Prinz Carl Philip (45) in der schwedischen Stadt Uppsala bei einer Gesprächsrunde in einem dunklen Oberteil, das ihre fortschreitende Schwangerschaft dezent zur Geltung brachte. Die 39-Jährige wählte eine farblich auf das Top abgestimmte bequeme Hose und einen eleganten beigen Schal, den sie sich um die Schultern gelegt hatte.

Ihre beigen Schuhe mit dezentem Absatz und dunkler Spitze passten perfekt zu ihrem übrigen Outfit. Die dunklen Haare fielen Prinzessin Sofia aus dem Mittelscheitel in großen Wellen über die Schultern. Rouge auf den Wangen, dunkles Augen-Make-up im Smokey-Eyes-Stil und rosafarbener Lippenstift rundeten den Auftritt der schwedischen Prinzessin ab. Lesen Sie auch Prinzessin Sofias viertes Baby soll im Februar kommen Anfang September hatte der Königspalast die erneute Schwangerschaft von Prinzessin Sofia bekannt gegeben. Zu einem Pärchenbild auf Instagram, auf dem Prinz Carl Philip und Sofia Arm in Arm zu sehen sind, hieß es: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia freuen sich, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet." Der Geburtstermin ist voraussichtlich im Februar 2025, wie der Palast zudem bestätigte. Das Paar ist seit Sommer 2015 verheiratet und hat bereits drei Söhne: Prinz Gabriel (7) und Prinz Alexander (8) wurden in den Jahren 2017 und 2016 geboren. Prinz Julian von Schweden (3) kam im März 2021 zur Welt. Prinz Carl Philip ist der Sohn von König Carl XVI. Gustaf (78) von Schweden und Königin Silvia (80). Er steht momentan an vierter Stelle in der Thronfolge des Königshauses - hinter seiner älteren Schwester Kronprinzessin Victoria (47) und deren Kindern, Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8).