Prinzessin-Diana-Vertraute Lady Annabel Goldsmith ist tot

Lady Annabel Goldsmith, eine der engsten Vertrauten von Prinzessin Diana, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die britische Gesellschaftsikone war Namensgeberin des legendären Londoner Nachtclubs Annabel's.
Eine enge Vertraute von Prinzessin Diana (1961-1997) ist tot: Lady Annabel Goldsmith, die zu den engsten Freundinnen der "Königin der Herzen" zählte, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun". Die britische Gesellschaftsikone war über Jahrzehnte eine feste Größe in den Kreisen, in denen sich auch Diana bewegte. Berühmtheit erlangte sie vor allem durch den exklusiven Nachtclub Annabel's, den ihr erster Ehemann Mark Birley (1930-2007) in den 60er-Jahren nach ihr benannte.