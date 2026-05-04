Prinzessin Diana spielte eine Rolle: Wie aus der Met Gala das größte Mode-Event der Welt wurde

Die Met Gala gilt als wichtigstes Mode-Event der Welt. Doch hinter dem Spektakel steckt eine persönliche Geschichte: Eine legendäre Rivalität und ein unvergesslicher Auftritt von Prinzessin Diana 1996 trieben Anna Wintour an, das Event zu dem zu machen, was es heute ist.
Wenn heute Abend im Metropolitan Museum of Art wieder die berühmtesten Menschen der Welt über die Stufen schreiten, ist die Met Gala längst mehr als ein Society-Dinner. Sie ist ein globales Spektakel - mit viralen Momenten und Looks, die innerhalb von Sekunden um die Welt gehen. Doch wie wurde die Met Gala eigentlich zum größten Mode-Event der Welt - und was hat Prinzessin Diana (1961-1997) damit zu tun?