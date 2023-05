13 Prinzessin Charlotte lächelt fröhlich und zeigt ihre vielen Zahnlücken. Foto: dpa/The Princess Of Wales/Kensington Palace

Zu ihrem achten Geburtstag veröffentlicht das britische Königshaus ein neues Foto von Prinzessin Charlotte. Die Fotografin: Ihre Mutter Kate.









Sie ist die heimliche Chefin im Hause Wales: Prinzessin Charlotte wird an diesem Dienstag acht Jahre alt. Dazu haben ihre Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Foto ihrer Tochter veröffentlicht. Die Fotografin: Die Prinzessin von Wales höchstpersönlich. Fröhlich lächelt das Mädchen und zeigt ihre vielen Zahnlücken.

In den Instagramkommentaren betonen viele Gratulanten Charlottes Ähnlichkeit zu ihrem Vater William: „Sie sieht aus wie ihr Papa“ heißt es da oder „Sie ist Williams Mini-Me!“.

Charlotte Elizabeth Diana ist das zweite Kind von Prinz William und Prinzessin Kate und steht in der britischen Thronfolge an Nummer drei. Bei öffentlichen Auftritten sieht man: Die Prinzessin hat ihre Brüder George und Louis gut im Griff. Beim „Platinum Jubilee“ der inzwischen verstorbenen Queen achtete Charlotte auf dem Balkon des Buckingham Palace mit Argusaugen darauf, dass Prinz George beim Absingen der Nationalhymne anständig dastand: „Arms down, George“, flüsterte sie ihrem fast zwei Jahre älteren Bruder zu. Ihren kleinen Bruder Louis maßregelte sie, als der für ihren Geschmack bei einer Kutschfahrt zur traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zu enthusiastisch winkte.

Aber auch Charlotte ist nicht immer die perfekte Prinzessin – sondern keck und unerschrocken: Vor ein paar Jahren sorgten Fotos für Schmunzeln, die Charlotte dabei zeigten, wie sie bei einer Segelregatta den Fotografen die Zunge herausstreckte. Solche Bilder gibt es auch von einem anderen Windsor-Kind, das zum klassischen royalen Rebellen heranwuchs und inzwischen die Zwänge des Prinzendaseins abgestreift hat: Die Rede ist von Charlottes Onkel, Prinz Harry.

Nach ihrem Umzug nach Windsor kurz vor dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen Sommer geht Charlotte wie ihre beiden Brüder auf die Lambrook School bei Ascot, eine teure Privatschule. Was sie in ihrer Freizeit macht? Prinzessin Kate verriet kürzlich, ihre Tochter liebe Turnen: „Charlotte verbringt die meiste Zeit kopfüber, macht Handstände und schlägt Räder.“

In diesem Jahr dürfte Charlottes Geburtstag vermutlich ein wenig untergehen – in vier Tagen wird ihr Großvater, König Charles III., gekrönt.