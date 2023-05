Den aufmerksamen Royal-Fans im Netz stach es sofort ins Auge: Beim „Coronation Concert“ am Sonntagabend sah Prinzessin Charlotte wie eine kleine Doppelgängerin von Prinzessin Eugenie aus. Die Tochter von Prinz William und seine Cousine hatten – vermutlich zufällig – ganz ähnliche Kleider an.

Die achtjährige Charlotte trug ein nostalgisches cremeweißes Stufenkleid mit dunkler Schleife am Kragen. Die 33-jährige Eugenie – schwanger mit ihrem zweiten Kind – hatte ein Sommerkleid in denselben Farben an. Dadurch dass Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank genau hinter Charlotte und ihrer Mutter Kate saß, fiel der unbeabsichtigte Partnerlook besonders auf.

„Prinzessin Charlotte und Prinzessin Eugenie haben ähnliche Kleider. Süß“, kommentierte eine Nutzerin.

Auch anderen fiel der Doppelgänger-Look der großen und der kleinen Prinzessin auf:

Prinzessin Charlotte war der heimliche Star des Konzerts zu Ehren von König Charles III. und Königin Camilla: Die Achtjährige schwenkte während der Musik-Acts ausdauernd ihr „Union Jack“-Fähnchen und sang lauthals mit, als Katy Perry ihren Hit „Roar“ anstimmte.