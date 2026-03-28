Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi: Planen sie einen Umzug in die USA?

Der Epstein-Skandal belastet die Familie von Ex-Prinz Andrew enorm. Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo erwägen nun offenbar einen Umzug in die USA, um vor den Schlagzeilen zu fliehen.
Die Auswirkungen des Jeffrey-Epstein-Skandals auf das Privatleben der Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) sind weitreichend. Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge erwägen Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) jetzt sogar einen radikalen Neustart fernab der britischen Heimat.