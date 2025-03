Prinzessin Beatrice: Offene Worte über Frühgeburt ihrer Tochter

Prinzessin Beatrice hat in einem persönlichen Essay über die Frühgeburt ihrer zweiten Tochter geschrieben. Die Tochter von Prinz Andrew offenbart darin ihre Ängste und Sorgen vor und nach der Schwangerschaft mit Baby Athena.

Athena, die Tochter von Prinzessin Beatrice (36), kam am 22. Januar zu früh zur Welt. Ihre zweite Tochter wog bei ihrer Geburt nur 4 Pfund und 5 Unzen, wie das Königshaus damals via Instagram mitteilte. Dies entspricht in etwa zwei Kilogramm. Als Normalgewicht gelten etwa 3,5 Kilo. In einem Beitrag für die britische "Vogue", zu dem ein Bild der 36-Jährigen mit ihrer Tochter im Arm von Fotograf Nico Wills veröffentlicht wurde, hat Prinzessin Beatrice jetzt offen über die Frühgeburt berichtet.

Prinzessin Beatrice: "Nichts bereitet einen vor"

"Nichts bereitet einen auf den Moment vor, in dem man merkt, dass das Baby zu früh kommen wird", schreibt Beatrice in ihrem Essay. "Man hat so wenig Kontrolle. Wird es gesund zur Welt kommen? Wird es Komplikationen geben? Wie wirst du das restliche Familienleben unter einen Hut bringen, während du versuchst, einen winzigen Menschen sicher und gesund zu halten?" Weiter schreibt die Ehefrau von Edoardo Mapelli Mozzi (41), mit dem sie seit 2020 verheiratet ist: "Diese Ungewissheit hinterlässt eine überwältigende Angst vor dem Unbekannten."

Sie habe "so viel" aus dieser zweiten Schwangerschaft gelernt. "Nach den Routineuntersuchungen wurde uns klar, dass unsere Kostbarkeit genau überwacht werden musste, und wir mussten uns auf eine frühe Ankunft vorbereiten. [...] Ich habe so viel mehr über unseren bemerkenswerten menschlichen Körper gelernt, aber vor allem auch darüber, was wir nicht wissen."

Dank der sich ständig weiterentwickelnden Technologie könnten Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern jeden Tag mehr Fortschritte beim Verständnis der einzigartigen Komplikationen bei Frühgeburten machen. Sie selbst als Technologieoptimistin und mit der Erfahrung ihrer eigenen Schwangerschaftsreise wolle sie sich dafür einsetzen, Antworten für Frauen auf der ganzen Welt zu finden. Als royale Schirmherrin der Borne Foundation zur Erforschung von Frühgeburten und das Spenden sammeln durch eine Baby-Shower-Kollektion wolle sie alles in ihrer Macht Stehende tun, "um den Familien, deren Babys zu früh kommen könnten, zu versichern, dass sie nicht allein sind".

Weiter erläutert Prinzessin Beatrice: "Frühgeburten betreffen so viele Familien und stellen sie vor die gleichen Herausforderungen wie mich. In dieser Zeit fand ich Trost darin, so offen wie möglich mit Familie, Freunden und sogar anderen Müttern zu sein und zu versuchen, so viel wie möglich zu lernen. [...] Wenn man damit anfängt, merkt man schnell, dass jeder eine Geschichte hat und oft auch eine gemeinsame Erfahrung mit der Geburt. Das bringt die Menschen zusammen."

Dazu ergänzt die 36-Jährige: "Ich habe ein ungewöhnliches Leben hinter mir, aber meine Freuden und Ängste während der Schwangerschaft und der Mutterschaft sind die gleichen wie die von Millionen anderer Frauen auf der ganzen Welt. Wie zahllose andere werdende Mütter lag ich in den Wochen vor der Geburt wach, versuchte, jede Bewegung des Babys in meinem Bauch zu beobachten und fragte mich tausendmal: 'Was ist, wenn dies oder das passiert?'"

Prinzessin Beatrice über "Tränen der Erleichterung"

Athena kam schließlich ein paar Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin gesund zur Welt und heute gehe es ihr gut. "Sie war so winzig, dass es mehr als ein paar Wochen dauerte, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren und sich das Leben mit unserem gesunden Baby real anfühlte. Ihre Füße waren so klein - fast so groß wie die Pfoten eines der Kuschelhasen meiner älteren Tochter."

Am Ende schließt sie ihren Beitrag ab mit: "Vielleicht liegt es daran, dass ich etwas älter und hoffentlich auch etwas weiser geworden bin - oder vielleicht hat es mit der Brust- und Hautkrebsdiagnose meiner Mutter im letzten Jahr zu tun -, aber für mich gibt es nichts Wichtigeres, als die notwendige Forschung zu den gesundheitlichen Herausforderungen zu fördern, mit denen Frauen täglich konfrontiert sind." Sie hoffe, dass ihre beiden Töchter mit mehr Investitionen in die medizinische Forschung und dem Engagement von Fachleuten des Gesundheitswesens nicht mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden.

Schwester Prinzessin Eugenie (35) teilte den "Vogue"-Beitrag in einer Instagram-Story und schrieb dazu: "Bin stolz auf dich und die starke Athena." Auch Sarah Ferguson (65), die Mutter der beiden Schwestern, teilte den Link zum Artikel von Beatrice in einer Instagram-Story, um auf die Geschichte aufmerksam zu machen.

Athena Elizabeth Rose ist die zweite Tochter von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi. Das Paar hat bereits die dreijährige Sienna. Mapelli Mozzi brachte den achtjährigen Christopher Woolf "Wolfie" aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.