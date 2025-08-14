Prinzessin Anne wird 75: Her Royal Coolness, die Duracell-Prinzessin

Sie repräsentiert und repräsentiert und repräsentiert – Prinzessin Anne hört nicht auf, nur weil sie das Rentenalter überschritten hat. Disziplin liegt schließlich in der Familie.
Die ewig gleiche Frisur. Die ewig gleichen Kleider. Und dazu eine ganz unroyale Direktheit. Prinzessin Anne ist längst Kult. Die Britinnen und Briten lieben ihre „Princess Royal“ vor allem deshalb, weil sie ganz und gar nicht prinzessinnenhaft ist. Stattdessen diszipliniert, unheimlich fleißig und eine Meisterin der knackigen Replik. Am Freitag wird Anne 75 Jahre alt.