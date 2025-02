Prinzessin Anne: Vintage-Look mit Mantel aus den 1970er-Jahren?

1 1970 vs. 2025: Prinzessin Anne setzt auf den gleichen Mantel wie in jungen Jahren. Foto: Keystone-FranceGamma-Rapho via Getty Images / Ross Parker/SNS Group via Getty Images

Die königliche Familie ist bekannt für ihre Liebe zum Recycling von Kleidung, doch niemand verkörpert diesen nachhaltigen Ansatz wohl so konsequent wie Prinzessin Anne (74). Am Samstag bewies die 74-jährige Schwester von König Charles III. (76) beim Six-Nations-Rugby-Match zwischen Schottland und Italien im Murrayfield Stadium in Edinburgh einmal mehr ihren zeitlosen Stil - in einem Ensemble, das ihre Fans bereits bestens kennen.