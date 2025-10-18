Prinzessin Aiko: Erste offizielle Solo-Auslandsreise steht fest

Die japanische Prinzessin Aiko wird im November erstmals offiziell allein ins Ausland reisen. Ihr Besuch in Laos steht im Zeichen der diplomatischen Beziehungen der beiden Länder.

Prinzessin Aiko (23) übernimmt neue Verantwortung: Die einzige Tochter des japanischen Kaisers Naruhito (65) und Kaiserin Masako (61) wird ihre erste offizielle Auslandsreise ohne ihre Eltern antreten. Vom 17. bis zum 22. November wird sie in Laos zu Gast sein, wie die Tageszeitung "The Japan Times" unter Berufung auf die "Imperial Household Agency" berichtete. Demnach beschloss das Kabinett die Reise am Freitag. Anlass des Besuchs ist das 70-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und Laos.

Das Programm ihrer Laos-Reise Dem Bericht zufolge wird Prinzessin Aiko am 18. November in der Hauptstadt Vientiane auf den Präsidenten Thongloun Sisoulith treffen. Auch ein Bankett, das von Vizepräsidentin Pany Yathotou ausgerichtet wird, steht an diesem Tag auf dem Programm. Einen Tag später besichtigt sie das COPE Visitor Centre, ein Museum, das über Blindgänger aus dem Vietnamkrieg informiert.

Für den 20. November ist eine Reise in die frühere Hauptstadt Luang Prabang geplant, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbe ist. Dort soll sie ein Nationalmuseum besichtigen und sich mit einem örtlichen Regierungsvertreter treffen. Auch ein offizielles Mittagessen steht an. Während ihres Aufenthalts wird sie zudem mit japanischen Einwohnern sowie mit Laoten zusammentreffen, die enge Verbindungen zu Japan pflegen.

Sie wird nicht auf ihren Vater folgen

Im März 2024 unternahm Prinzessin Aiko ihre erste Soloreise innerhalb Japans. Zuvor hatte sie ihr Studium an der Gakushūin-Universität abgeschlossen, wo sie japanische Sprache und Literatur studierte. Obwohl sie das einzige Kind des Kaiserpaares ist, gilt Aiko nicht als Thronfolgerin: Nach der aktuellen Thronfolgeregelung, die ausschließlich männliche Nachkommen berücksichtigt, wird nicht sie, sondern Kaiser Naruhitos jüngerer Bruder, Kronprinz Fumihito, eines Tages den Thron besteigen.