Prinz William vor EM-Finale: Emotionale Botschaft an englisches Team

Am Sonntagabend steigt in Berlin das mit Spannung erwartete EM-Finale zwischen Spanien und England. Mit von der Partie: Prinz William. Einen Tag zuvor postet er nun eine emotionale Botschaft an seine Three Lions.

Am Sonntagabend um 21 Uhr steigt das große EM-Finale zwischen Spanien und England im Berliner Olympiastadion. Live vor Ort wird dort auch Prinz William (42) erwartet. Seine Frau, Prinzessin Kate (42), wird die Reise nach Deutschland jedoch nicht antreten. Trotz ihrer Krebserkrankung wird sie aber das Herren-Finale beim Tennis-Turnier von Wimbledon verfolgen und dort auch die Trophäe für den Gewinner überreichen. Im Vorfeld des großen Fußball-Spiels der Three Lions postete der Thronfolger nun auf den gemeinsamen Social-Media-Accounts am Samstagnachmittag eine emotionale Botschaft an die englische Nationalmannschaft.

"Wir sind so stolz auf euch alle, nur noch ein letzter Push, um den Job zu vollenden! Geht raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben an euch", heißt es in den Posts, die jeweils mit einem W. für Prinz William unterschrieben sind. In der entsprechenden Instagram-Story des Kensington Palasts wurde dabei die offizielle Ankündigung des englischen Verbands verlinkt. Auf dem Kurznachrichtendienst X wurde ebenfalls ein Post des Verbandes geteilt, der die jubelnde Nationalmannschaft nach dem Finaleinzug zeigt. Dazu heißt es nur knapp: "Noch ein Tag zu gehen."

Auch König Felipe VI. von Spanien wird in Berlin erwartet

Prinz William ließ am Freitag offiziell bestätigen, dass er zum Finale nach Berlin kommen wird. Auch der spanische König Felipe VI. (56) wird in der deutschen Hauptstadt erwartet. William ist Präsident des englischen Fußballverbandes FA und war bereits beim siegreichen Viertelfinale der Three Lions am 6. Juli in Düsseldorf vor Ort. Dort setzte sich England erst im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch. Sein erstes Spiel bei der aktuellen Europameisterschaft in Deutschland sah Prinz William beim Gruppenspiel seiner Engländer gegen Dänemark am 20. Juni. Auch dort hatte er royale Begleitung: König Frederik X. von Dänmark (56) war ebenfalls im Frankfurter Stadion und sah dort das 1:1-Unentschieden der beiden Teams.