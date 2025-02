Royals backen Kuchen in Wales

1 Prinz William und Prinzessin Kate beim Kuchenbacken. Foto: imago/Avalon.red / BEN STANSALL / Avalon

Bei ihrem Besuch im walisischen Pontypridd haben Prinz William und Prinzessin Kate auch selbst Hand angelegt: in einer Bäckerei durften sie den traditionellen Kuchen ausrollen.











Zurück an die Arbeit: Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sind am Mittwoch, 26. Februar, zu ihrem ersten gemeinsamen Termin nach den Kurzferien in Südwales angekommen.