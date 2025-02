Prinz William und Prinzessin Kate : Royales Ehepaar geht händchenhaltend durch Wales

Am 26. Februar absolvierten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) ihren zweiten gemeinsamen Auftritt in diesem Jahr - und zeigten sich der Öffentlichkeit dabei äußerst vertraut. Im Rahmen eines Besuchs im walisischen Pontypridd schlenderte das royale Ehepaar sogar händchenhaltend durch einen Bahnhof. Ein kurzes Video dieses verliebten Auftritts veröffentlichte das Thronfolgerpaar auf seinem offiziellen X-Profil.

Zahlreiche Eindrücke von dem Besuch hat der Palast zudem auf dem Instagram-Account von Kate und William veröffentlicht. Unter anderem sind sie dort in einem weiteren Clip zu sehen, der die beiden etwa in einer Bäckerei zeigt, wo sie selbst den Teig für traditionelle Welsh Cakes ausrollten. Es sei ein "toller Nachmittag in Pontypridd" gewesen.

Auch Kates Outfit sorgt für Aufmerksamkeit

Einmal mehr überzeugte Prinzessin Kate mit ihrer Kleiderwahl. Die 43-Jährige ist dafür bekannt, ihre royalen Outfits mehrfach zu tragen - so auch bei diesem Termin. An der Seite ihres Ehemannes erschien die Prinzessin in einem braunen Tweed-Sakko des Modelabels Ralph Lauren. Ein karierter Midirock, ein schwarzer Rollkragenpullover und eine gelbe Anstecknadel in Form einer Narzisse, der Nationalblume von Wales, rundeten das Outfit ab.

Dieselbe Jacke trug Prinzessin Kate laut "People"-Magazin bereits im Jahr 2007. Anlässlich des Cheltenham Horse Racing Festival vor 18 Jahren kombinierte sie das Kleidungsstück mit einem passenden Rock und einer Sonnenbrille. Schon damals trat die heute 43-Jährige gemeinsam mit William auf. Die Hochzeit des Paares folgte jedoch erst rund vier Jahre später.