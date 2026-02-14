Prinz William und Prinzessin Kate: Neues Pärchenbild zum Valentinstag

Mit einem neuen Foto überrascht das britische Thronfolgerpaar die royalen Fans. Es zeigt Prinz William und Prinzessin Kate Seite an Seite - ein weiteres Statement für ihre Verbundenheit nach schweren Monaten.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben zum Valentinstag ein bislang unveröffentlichtes Foto geteilt. Das britische Thronfolgerpaar veröffentlichte ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, um den romantischen Feiertag zu würdigen. Im vergangenen Jahr haben sich die dreifachen Eltern immer wieder ungewohnt zärtlich gezeigt.