Prinz William und Prinzessin Kate: Neues Pärchenbild zum Valentinstag

Mit einem neuen Foto überrascht das britische Thronfolgerpaar die royalen Fans. Es zeigt Prinz William und Prinzessin Kate Seite an Seite - ein weiteres Statement für ihre Verbundenheit nach schweren Monaten.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben zum Valentinstag ein bislang unveröffentlichtes Foto geteilt. Das britische Thronfolgerpaar veröffentlichte ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, um den romantischen Feiertag zu würdigen. Im vergangenen Jahr haben sich die dreifachen Eltern immer wieder ungewohnt zärtlich gezeigt.

Seite an Seite lächeln Kate und William in die Kamera Das Bild wurde laut "The Sun" von Fotograf Josh Shinner bereits im April 2025 auf dem Gelände des Anwesens Anmer Hall, Norfolk, aufgenommen. Shinner durfte schon etliche Gelegenheiten für die Royals festhalten, er fotografierte etwa ihre Weihnachtskarte 2023 und Prinz Louis für seinen siebten Geburtstag.

Auf dem nun veröffentlichten Pärchenbild blicken der Prinz und die Prinzessin lächelnd in die Kamera. Die Bildunterschrift ist schlicht gehalten. Das Paar wünschte "Frohen Valentinstag" und fügte noch zwei Herzen hinzu.

Es ist das zweite Jahr, in dem das Paar den Tag öffentlich begeht. 2025 teilte der Thronfolger ebenfalls einen liebevollen Valentinstagsbeitrag an seine Frau, versehen mit einem roten Herz. Auf dem damals veröffentlichten Bild saß das Paar ebenfalls in der Natur, auf einem Baumstamm im Wald, während er ihr einen Kuss auf die Wange gab.

Nach Kates Krebsdiagnose, die die Prinzessin im März 2024 öffentlich gemacht hatte, scheinen sich die beiden in einer Art "zweiten Flitterwochenphase" zu befinden, urteilte Königshausexperte Richard Fitzwilliams laut "Daily Mail" mit Blick auf die Auftritte und Postings der vergangenen Monate. Von koketten Blicken über verschmitztes Lächeln bis hin zu zärtlichen Berührungen habe es zahlreiche "öffentliche Zeichen wahrer Liebe" gegeben.

Er erinnerte unter anderem an den Besuch in Schottland im Januar, bei dem sie sich Arm in Arm mit den Menschen unterhielten. "Sie waren sehr flirtend und zärtlich", betonte Fitzwilliams. Bald hat das Thronfolgerpaar wieder einen romantischen Anlass zum Feiern: Am 29. April 2026 können sie bereits ihren 15. Hochzeitstag begehen.