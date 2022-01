(wue/spot) 20.01.2022 - 21:53 Uhr , aktualisiert am 20.01.2022 - 21:53 Uhr

Auch wenn sie ein ernstes Anliegen hatten, ist auf aktuellen Bildern von einem Besuch in der britischen Grafschaft Lancashire zu sehen, wie sehr Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) ihre Zeit vor Ort wohl genossen haben. Freudig strahlend durften die beiden das Therapiehündchen Alfie streicheln.

Schwierige Arbeit in der Pandemie

Auf Instagram teilten die Royals mit, dass sie am 20. Januar für ein Treffen mit Mitarbeitern das Clitheroe Community Hospital besucht haben. William und Kate sprachen mit dem medizinischen Fachpersonal über die unterschiedlichen Erfahrungen, die es während der Corona-Pandemie gesammelt hat. Dabei erfuhren sie auch mehr über die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation NHS Charities Together, deren Schirmherren sie sind, in dem Krankenhaus.

Wegen Corona werde das Team zwar besonders stark belastet, NHS Charities Together helfe jedoch dabei, sich um das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu kümmern. So sei nicht nur ein eigener Raum hierfür eingerichtet worden, sondern auch zwei Therapiehunde gebe es nun in dem Krankenhaus - den sechsjährigen Jasper und ganz neu im Team auch Alfie.