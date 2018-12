Prinz William und Herzogin Kate Neues Familien-Foto lüftet süße Neuigkeiten

Von ala 16. Dezember 2018 - 15:45 Uhr

Die royale Weihnachtskarte versteckt einige süße Neuigkeiten. Foto: Glomex

Die Cambridges haben ein neues Familien-Foto. Lässig und freudestrahlend posieren Prinz William, Herzogin Kate und die Kinder George, Charlotte und Louis. Wer genau hinsieht entdeckt die ein oder andere Neuigkeit.

London - Prinz William, Herzogin Kate und die Kinder posieren für ein neues Familien-Foto zu Weihnachten. Dabei sorgen vor allem die kleinen Details für Aufsehen.

Lange mussten Royals-Fans auf ein neues Foto der Cambridges warten, jetzt ist es so weit. Pünktlich zu Weihnachten veröffentlicht die royale Familie ihr Foto. Locker und strahlend posiert Prinz William mit Ehefrau Kate im herbstlichen Wald. Auf dem Schoß der Herzogin sitz der kleine Prinz Louis – farblich perfekt abgestimmt auf Mama Kates Hemdkragen. Prinz George hingegen kann nicht so wirklich still halten, was auch der Dreck auf seinen Gummistiefeln zeigt. Prinzessin Charlotte hat das Posieren vor den Kameras schon ziemlich gut drauf. Zum ersten Mal zeigt sie sich mit einem kleinen Zopf in den Haaren.

