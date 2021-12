1 Prinz William und Herzogin Kate bei einem Auftritt in London. Foto: imago/i Images

Prinz William und Herzogin Kate haben in einem Weihnachtsgruß an all jene erinnert, die das Weihnachtsfest anders verbringen als geplant.















Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) haben in den sozialen Medien an alle erinnert, die dieses Jahr wegen der Corona-Krise nicht so wie erwartet Weihnachten feiern können. "Dieses Weihnachten wird anders sein, als so viele von uns geplant hatten", schrieben der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf Twitter und Instagram. "Von denen, die allein sind oder sich von ihren Lieben isolieren müssen, bis hin zu den unglaublichen Menschen, die das Gesundheitssystem unterstützen und sich um die Bedürftigsten kümmern - wir denken an Sie."

William und Kate sollen die Festtage mit ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) Medienberichten zufolge auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk verbringen. Williams Großmutter, Queen Elizabeth II. (95), werden sie daher wohl nicht treffen. Die Monarchin feiert Weihnachten unter anderem mit Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) auf Schloss Windsor. Ihre traditionelle Reise nach Sandringham wurde vorsorglich abgesagt. In Großbritannien breitet sich derzeit die Omikron-Variante des Coronavirus rasant aus.