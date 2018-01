Prinz William trägt ultrakurz Die neue Frisur kommt an, der Preis eher nicht

Von bb/dpa 19. Januar 2018 - 13:48 Uhr

Kaum hat Prinz William die Haare kurz, geht ein kollektives Aufatmen durch die Gazetten. Stylisten und Szenekenner sind sich einig: Der Mann von Herzogin Kate hat alles richtig gemacht. Nur der angebliche Preis für den neuen Haarschnitt irritiert.





8 Bilder ansehen

London - Prinz William hat es getan: Mit seinem neuen ultrakurzen Haarschnitt erregt der Mann von Herzogin Kate Aufsehen. Und der neue Look, mit dem sich der 35-Jährige am Donnerstag beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London erstmals in der Öffentlichkeit zeigte, kommt richtig gut an – nicht nur bei Stylingexperten:

„Ein überzeugtes Statement“

Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung „The Independent“ mit den Worten zitieren, es sei „ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement“, seine Haare so kurz zu schneiden. Ein Kommentator des Männermagazins „GQ“ bemerkte, mit dem Schnitt habe William offenkundig akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen - dafür müsse man ihn feiern.

Auch der „Hollywood Reporter“ war voll des Lobes: Der Zweite in der britischen Thronfolge „mache keinen Versuch, seinen Haarwuchs zu verleugnen“ - im Unterschied zu US-Präsident Donald Trump und dessen „seltsamer Drüberkämm-Frisur“.

Auch das Netz feiert den Mut zur „Fast-Glatze“ des Zweiten in der britischen Thronfolge. Kein Wunder, avancierte doch der sogenannte „Buzz Cut“ 2017 zur Trendfrisur für Männer:

#PrinceWilliam is making headlines for embracing his #hairloss. Instead of going with a combover, the heir to #Britain’s throne opted for a buzz cut.— Ali D (@AliMohammedDewj) 19. Januar 2018

Respect to #PrinceWilliam for letting go and shaving his head, now embrace the baldness and bic the rest of it 👌🏻 has to be done #baldeagles— Woody (@Mister_Forest) 19. Januar 2018

How am I only seeing the trim #PrinceWilliam paid £180 for? 🤣😭😩🤦🏾‍♂️ #wild— Rants N Bants (@DSRantsNBants) 19. Januar 2018

£180 for a haircut?? I could have taken him my barber Andre in Stratford. Shave and shape up for £9 #hair #PrinceWilliam https://t.co/JJwKkNc4Y5— Lewis Iwu (@lewisiwu) 19. Januar 2018

Und ein findiger Barbier bietet den royalen Kurzhaarschnitt prompt geradezu zum Schnäppchenpreis an. Dann vielleicht das nächste Mal, zum Nachschneiden in die Smith Street:

Dear Your Royal Higness Prince William,

So pleased you decided to crop your hair down to grade2. However, they saw you coming. £180.00. Pop into us here in Warwick& save yourself £171.50 #princewilliam #barberlife— Barbers of Warwick (@OnSmithSt) 19. Januar 2018