Prinzessin Charlotte (10) scheint eine echte Sportskanone zu sein. Dass sie Ballett und Stepptanz liebt, haben ihre Eltern, Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), bereits in der Vergangenheit verraten. Aber auch in Sachen Leichtathletik soll die Zehnjährige Talent besitzen.

Prinz William erzählte das nun offenbar bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor, bei der er die britische Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson (23) ehrte. Sie gewann letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris über 800 Meter die Goldmedaille. Hodgkinson, die zum Member des Order of the British Empire (MBE) ernannt wurde, verriet laut "The Telegraph" anschließend: "Der Prinz erzählte mir, dass seine Tochter gerade die 400 Meter und die Hürden läuft und dass sie mich in Paris gesehen hat." Sie fügte hinzu: "Er sagte mir, dass er sich an meinen Sieg erinnert und dass er sich wünschte, er hätte selbst dabei sein können."

Lesen Sie auch

Familie des britischen Thronfolgers liebt Sport

Die Familie des britischen Thronfolgers ist sehr aktiv. Prinz William und Prinzessin Kate sind beide sportbegeistert und haben dieses Interesse offenbar an ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (7) weitergegeben. 2023 verriet Prinzessin Kate im Podcast "The Good, The Bad & The Rugby", dass Charlotte auch Rugby und Fußball mag: "Charlotte spielt jetzt beide Sportarten, und es ist wirklich gut zu sehen, dass junge Menschen, vor allem Mädchen, jetzt diese Art von Sport treiben", sagte sie. Kate und Charlotte scheinen zudem die Liebe zum Tennis zu teilen, das Mutter-Tochter-Duo besuchte bereits gemeinsam das berühmte Turnier in Wimbledon.

Prinz George ist hingegen wie sein Vater großer Fußballfan und besucht immer wieder mit diesem Spiele ihres Lieblingsklubs Aston Villa. Der siebenjährige Prinz Louis soll an Kricket und Rugby Spaß gefunden haben.