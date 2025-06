Prinz William mit seinen Kids: Neue niedliche Bilder zum britischen Vatertag

"Immer wieder sonntags" Stefan Mross ist zurück

Stefan Mross meldet sich mit "Immer wieder sonntags" zurück. Die beliebte SWR-Show startet am 15. Juni in die neue Saison. Zu Gast in der Auftaktshow sind unter anderem Daniel und Patrice Aminati. In einer späteren Folge steht Inka Bause auf der Gästeliste.