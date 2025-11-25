Prinz William in Wales: Vom Strandsparziergang zur innigen Umarmung

Prinz William setzt seine Bemühungen für die Umwelt fort. In Wales hat der Sohn von König Charles III. jetzt die gemeinnützige Marine Conservation Society besucht - und eine Umarmung bekommen.

Prinz William (43) zeigt auch in Wales Einsatz für die Umwelt. Für den britischen Thronfolger ist es eine Rückkehr, die gleichzeitig keine ist. Der ältere Sohn von König Charles III. (77) hat in der Region einige Zeit als Pilot eines Rettungshubschraubers verbracht, für ihn war es aber zugleich der erste Besuch des Ortes Colwyn Bay an der Nordküste von Wales. Das teilt der Palast auf dem Instagram-Account von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), mit.

Unter anderem während eines Strandsparziergangs ließ sich der Prinz über die Arbeit der Marine Conservation Society unterrichten. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für den Schutz der Meere ein. Am Strand wurde er von Mitgliedern des Youth Ocean Network der Organisation begleitet - einer "leidenschaftlichen Gruppe junger Menschen, die Veränderungen vorantreiben und die Zukunft des Meeresschutzes gestalten", wie der Palast schreibt. "Inspirierende Arbeit, die die Kraft des Zusammenkommens von Menschen, um unseren Planeten zu schützen, zeigt." Seit mehr als 40 Jahren setze sich die Marine Conservation Society für den Erhalt der Meere ein.

Eine Umarmung für den großen William

Am Porth-Eirias-Strand wurde Prinz William laut der britischen BBC von rund 250 Menschen empfangen. Er schüttelte geduldig Hände und plauderte mit den Schaulustigen. Eine der anwesenden Frauen, die William umarmen durfte, habe dem 43-Jährigen laut des Berichts gesagt, wie sehr sie ihn doch liebe und dass sie gar nicht fassen könne, wie groß er in Person ist.

Prinz William, der sich unter anderem mit seiner Earthshot-Prize-Initiative für die Umwelt einsetzt, besuchte später das Projekt Youth Shedz im Dorf Mochdre. Kindern und Jugendlichen soll hier eine Anlaufstelle geboten werden, auch bei Problemen wie Mobbing oder Obdachlosigkeit. Als Geschenk für seine drei Kinder bekam der Prinz Süßigkeiten überreicht, die es "vielleicht niemals zu den Kindern zurückschaffen werden", scherzte er.