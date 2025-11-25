Prinz William in Wales: Vom Strandsparziergang zur innigen Umarmung

Prinz William setzt seine Bemühungen für die Umwelt fort. In Wales hat der Sohn von König Charles III. jetzt die gemeinnützige Marine Conservation Society besucht - und eine Umarmung bekommen.
Prinz William (43) zeigt auch in Wales Einsatz für die Umwelt. Für den britischen Thronfolger ist es eine Rückkehr, die gleichzeitig keine ist. Der ältere Sohn von König Charles III. (77) hat in der Region einige Zeit als Pilot eines Rettungshubschraubers verbracht, für ihn war es aber zugleich der erste Besuch des Ortes Colwyn Bay an der Nordküste von Wales. Das teilt der Palast auf dem Instagram-Account von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), mit.