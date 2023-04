1 Prinz William wird bei der Krönung von Charles einen wichtigen Auftritt haben. Foto: imago images/PA Images

Immer mehr Details rund um die Krönung von König Charles III. kommen ans Licht. Jetzt ist bekannt, welche bedeutsame Rolle Prinz William bei der Zeremonie voraussichtlich spielen wird.









Prinz William (40) wird bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am kommenden Wochenende (6. Mai) eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Die Zeremonie in der Westminster Abbey wird aus mehreren Teilen bestehen, unter anderem aus einer Salbung und der Überreichung der Krone. Laut "People"-Magazin wird William dann als direkter Thronfolger vor allen Anwesenden vor seinem Vater knien und ihm die Treue schwören.

Prinz William legt wichtiges Versprechen ab

Dem Bericht zufolge wird William dann folgende Worte sprechen: "Ich, William, Prinz von Wales, gelobe Euch meine Treue und Loyalität und werde Euch als Euer Lehnsmann bei Leib und Leben treu sein. So wahr mir Gott helfe." Dieser Teil der Krönung ist als "The Homage of Royal Blood" bekannt, zu Deutsch: "Die Huldigung des königlichen Blutes". Jenes Versprechen hatte demnach etwa auch Prinz Philip (1921-2021) Queen Elizabeth II. (1926-2022) bei ihrer Krönung im Jahr 1953 gegeben.

Darüber hinaus wird Prinz William auch beim Teil "The Robe and Stole Royal" zum Einsatz kommen, wenn dem König vom Bischof of Durham und der Baroness Merron das Gewand umgelegt wird.

Die Aufgabe von Prinz George

Als Zweiter in der Thronfolge wird auch der kleine Prinz George (9) eine wichtige Aufgabe erhalten. Er wird bei der Krönungszeremonie als Page of Honor, also Ehrenpage, dienen. Damit wird George laut "Telegraph" einer der jüngsten Thronfolger sein, der eine offizielle Rolle bei einer Krönung spielt. Georges jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5), sollen hingegen keine Aufgabe bei der Krönung haben. Zusammen mit Kate (41) und William sollen die drei Kinder aber direkt hinter Charles und Camilla bei der Zeremonie in die Westminster Abbey einlaufen.