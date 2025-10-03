Prinz William: Das erhofft er sich von seinem Sohn George als König

Prinz William denkt intensiv über seine künftige Rolle als König nach. In einem TV-Interview mit Schauspieler Eugene Levy spricht der 43-Jährige offen über die Veränderungen, die er in der Monarchie umsetzen möchte. Dabei hat er vor allem seinen zwölfjährigen Sohn George im Blick.
Prinz William (43) gewährt einen seltenen Einblick in seine Gedankenwelt. In der aktuellen Folge von Eugene Levys (78) Reiseformat "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy", die am 3. Oktober bei Apple TV+ erschienen ist, spricht der Prinz von Wales ungewöhnlich offen über seine Zukunft als König und die Veränderungen, die er plant. Der 43-Jährige macht deutlich: Wandel steht auf seiner Agenda.