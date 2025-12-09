Prinz William bekommt riesigen Kuchen zum Jubiläum

Prinz William feiert ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren unterstützt er die Obdachlosenorganisation Centrepoint als Schirmherr. Bei seinem Besuch in den neuen Büros der Organisation in London gab es eine süße Überraschung.

Überraschung für Prinz William (43): Bei seinem Besuch in den neuen Londoner Büros der Obdachlosenorganisation Centrepoint überreichte ihm Bäckerin Juliet Sear eine riesige lilafarbene Torte mit einer 20. Der Anlass: Der britische Thronfolger feiert sein 20-jähriges Jubiläum als Schirmherr der Organisation - eine seiner ersten und längsten Schirmherrschaften, die er 2005 direkt nach dem Universitätsabschluss übernahm.

Unter dem Applaus der Anwesenden schnitt William die dreistöckige Torte mit einem goldenen Messer an. Danach stand ein kreatives Projekt auf dem Programm: Gemeinsam mit Mitarbeitern und jungen Menschen, die von Centrepoint unterstützt werden, gestaltete er ein Wandgemälde mit dem Titel "Wall of Hope". Das Kunstwerk wurde gemeinsam mit dem Künstler Lanré Olagoke entworfen, der selbst obdachlos war und 2024 für sein Engagement, Jugendlichen den Zugang zur Kunst zu ermöglichen, in den Order of the British Empire aufgenommen wurde.

Bilder des Jubiläumsbesuchs teilte Prinz William auch in einer Story auf seinem offiziellen Instagram-Account. Er sei "stolz" auf die lange Patronage. "Es ist mir eine Freude, die Mitarbeiter und junge Menschen zu treffen, die seit Jahren von der Wohltätigkeitsorganisation unterstützt werden", hieß es weiter.

Herzenssache für Prinz William

Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist für William zur Herzensangelegenheit geworden. 2023 rief er seine eigene Initiative "Homewards" ins Leben, die beweisen soll, dass Obdachlosigkeit beendet werden kann, inklusive der Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness".

Die Verbindung zu Centrepoint ist für William aber auch aus anderem Grund etwas Besonderes: Seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), hatte die Schirmherrschaft 1992 übernommen und ihre beiden Söhne regelmäßig zu Besuchen mitgenommen. Bald wolle der Thronfolger auch seinen eigenen Sohn Prinz George (12) in eine Obdachlosenunterkunft mitbringen, berichtete eine Palast-nahe Quelle gegenüber der "Mail on Sunday".