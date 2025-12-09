Prinz William bekommt riesigen Kuchen zum Jubiläum

Prinz William feiert ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren unterstützt er die Obdachlosenorganisation Centrepoint als Schirmherr. Bei seinem Besuch in den neuen Büros der Organisation in London gab es eine süße Überraschung.
Überraschung für Prinz William (43): Bei seinem Besuch in den neuen Londoner Büros der Obdachlosenorganisation Centrepoint überreichte ihm Bäckerin Juliet Sear eine riesige lilafarbene Torte mit einer 20. Der Anlass: Der britische Thronfolger feiert sein 20-jähriges Jubiläum als Schirmherr der Organisation - eine seiner ersten und längsten Schirmherrschaften, die er 2005 direkt nach dem Universitätsabschluss übernahm.