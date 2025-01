Prinz soll Kerze anzünden: Holocaust-Gedenktag: Kate besucht zusammen mit William Zeremonie

1 Prinzessin Kate vor wenigen Tagen während eines Besuchs des Royal Marsden Hospital. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ROTA

Am 27. Januar erinnert die Welt an die Opfer des Holocaust. Am 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung werden auch Prinz William und Prinzessin Kate an einer Zeremonie teilnehmen.











Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährt sich am 27. Januar zum 80. Mal. Aus diesem Anlass ist nicht nur König Charles III. (76) nach Polen gereist. Am heutigen Holocaust-Gedenktag, an dem auf der ganzen Welt der Opfer gedacht wird, wird es auch eine Zeremonie in London geben. An dieser wird Charles' älterer Sohn und Thronfolger Prinz William (42) teilnehmen.