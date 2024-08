Prinz Ludwig von Bayern: Er ist zum ersten Mal Papa geworden

(rho/spot) 07.08.2024 - 21:47 Uhr , aktualisiert am 07.08.2024 - 21:47 Uhr

1 Prinz Ludwig von Bayern und seine Ehefrau Sophie-Alexandra bei einer Hochzeit im Oktober 2023. Foto: imago/PPE

Süße Babynews aus dem Haus Wittelsbach: Prinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Sophie-Alexandra sind zum ersten Mal Eltern geworden. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit erblickte ihr Sohn das Licht der Welt.











Der Klapperstorch war da: Mit dieser Illustration haben Prinz Ludwig von Bayern (41) und seine Ehefrau Sophie-Alexandra (34) in den sozialen Medien die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gegeben. Dass es ein Junge ist, symbolisierte das blau-weiß-karierte Windeltuch, welches der gezeichnete Vogel in seinem Schnabel transportiert. In dem offiziellen Instagram-Post des Hauses Bayern verrät das Paar auch gleich den ungewöhnlichen Namen.