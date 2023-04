11 Zum fünften Geburtstag von Prinz Louis veröffentlichte der Palast dieses Foto. Foto: dpa/Millie Pilkington

Zu Prinz Louis’ fünftem Geburtstag gibt’s für die Briten ein Geschenk: Ein neues Bild des jüngsten Wales. Sein Look: Wie aus einem Enid-Blyton-Buch.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am Sonntag feierte Prinz Louis seinen fünften Geburtstag – und wie es inzwischen gute Tradition ist, veröffentlichten seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Foto ihres Jüngsten. Auf einem der beiden Bildern sitzt Louis in einer Schubkarre und seine Mutter schiebt ihn lachend über den Rasen.

Normalerweise macht die 41-jährige Prinzessin von Wales die Fotos, die der Palast von ihren Kindern veröffentlicht. Diesmal drückte aber die Fotografin Millie Pilkington auf den Auslöser.

Lesen Sie auch

Prinz Louis trug für das Fotoshooting ein typisch britisches Upperclass-Outfit: Kurze Hosen – britische Jungs tragen traditionell erst ab ihrem achten Geburtstag lang. Und einen Fair-Isle-Wollpulli. Die Strickpullis mit dem typischen Rundmuster am Kragen sind Klassiker, die von der schottischen Insel Fair Isle stammen.

Einschlägige Modeblogs erkannten Louis’ Pulli als ein Teil der Kindermarke Lallie London. Im Onlineshop des Modehändlers kann man den Pullover derzeit nur vorbestellen.

Auf Instagram kommentierten viele User die Familienähnlichkeit zu Michael Middleton, Prinzessin Kates Vater. „Prinz Louis sieht eins zu eins aus wie Kates Vater“, hieß es beispielsweise in einem Kommentar zu dem Bild.

Fans des britischen Königshauses wurden bereits am Freitag mit einem besonderen Foto verwöhnt: Am Freitag veröffentlichte der Kensington Palace ein Bild der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. mit ihren zwei jüngsten Enkeln und vielen ihrer Urenkelkinder.

In der hinteren Reihe stehen die beiden jüngsten Enkelkinder der Queen: Lady Louise und James, der Earl of Wessex. In der mittleren Reihe sieht man von links nach rechts: Lena Tindall, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Isla Phillips und Prinz Louis. Vorne hat Mia Tindall ihren Bruder Lucas auf dem Schoß, rechts neben der Queen sitzt ihre älteste Urenkelin Savannah Phillips.

Das Bild machte Prinzessin Kate im vergangenen Sommer auf Schloss Balmoral – wenige Wochen vor dem Tod der Monarchin. Am 21. April wäre die Queen 97 Jahre alt geworden.