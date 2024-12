Prinz Louis fiebert mit Aston Villa mit: Royal Family: Auch den Jüngsten hat die Fußballleidenschaft gepackt

Fußballleidenschaft liegt in der royalen Familie: Prinz Louis tritt offenbar in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William und seines Bruders Prinz George, indem er dasselbe Team wie sie favorisiert.

Es scheint, als gäbe es noch einen weiteren "Aston Villa"-Fan unter dem Dach des Adelaide Cottage! Auch Prinz Louis (6), den jüngsten Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), soll die Fußballliebe gepackt haben. Bisher galt er immer als Rugbyfan. Wie die britische "Hello!" berichtet, feuert der Mini-Royal nun aber nicht nur die Fußballer an, sondern kickt auch selbst schon in einer Mannschaft.

In Sandringham soll er im Villa-Trikot gespielt haben

Thronfolger William ist schon lange ein bekennender Fan von Aston Villa, einem englischen Profifußballverein aus dem Birminghamer Vorort Aston. Auch sein ältester Sohn Prinz George (11) hat sich der Fangemeinde längst angeschlossen. Laut "Hello!" wurde nun auch Prinz Louis in einem Trikot des Vereins gesichtet, als er mit seiner Mutter Kate ein paar Runden während des Weihnachtsaufenthaltes in Sandringham kickte. Die beiden jungen Prinzen mögen nicht nur professionellen Fußball, sondern spielen auch für lokale Mannschaften, "wobei man Prinz William und Kate oft am Spielfeldrand anfeuern sieht", wie das britische Medium schrieb.

William, der als Präsident der Football Association, dem Dachverband des englischen Fußballs, fungiert, ist seit seiner College-Zeit an der University of St. Andrews ein Villa-Fan. "Vor langer Zeit, als ich in der Schule war, habe ich mich richtig für Fußball interessiert", sagte er laut der britischen Zeitung "The Sun". "Alle meine Freunde waren Chelsea- oder Manchester United-Fans und ich wollte nicht wirklich dem 08/15-Team folgen. Ich wollte ein Team, das eher im Mittelfeld spielt und mir mehr emotionale Achterbahnmomente bieten kann. Aston Villa hatte schon immer eine großartige Geschichte."

In einem Interview im Oktober verriet Mike Tindall (46), der mit Prinz Williams Cousine Zara Tindall (43) verheiratet ist: "George liebt Fußball. Ich habe unzählige Male mit ihm im Garten gespielt. Er ist auch ein leidenschaftlicher Fan von Aston Villa. Wo auch immer er ist, er wird sich hinsetzen und sich das Spiel ansehen."

Im Jahr 2020 erzählte Prinz William, dass er George seine eigene Lieblingsfußballmannschaft aussuchen ließ. Er sei jedoch "beunruhigt" gewesen, weil sein Ältester in jüngeren Jahren dazu neigte, den rivalisierenden Verein Chelsea zu unterstützen. Offenbar hat es der Zweite in der britischen Thronfolge aber noch auf die richtige Fußballspur geschafft. In diesem Jahr begleitete George häufiger seinen Vater zu Spielen von Aston Villa.

Charlotte gibt gerne die Torfrau

Fußball ist im Hause der Thronfolgerfamilie nicht nur Männersache: Auch Prinzessin Charlotte (9) ist Fan. Bei einem Besuch der englischen Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2022 nannte William seine Tochter einen "aufstrebenden Star" in diesem Sport. "Charlotte wollte, dass ich euch sage, dass sie wirklich gut im Tor ist", erklärte der Thronfolger dem Team.