1 Prinz Louis tobt sich vor Mamas Kamera am Strand aus. Foto: The Duchess

Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate, feiert seinen 4. Geburtstag. Ihm zu Ehren veröffentlichten seine Eltern zwei neue Strandfotos von ihm.















Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William (39) und seiner Ehefrau Herzogin Kate (40), feiert am heutigen Samstag (23.4.) seinen 4. Geburtstag. Wie üblich gibt es anlässlich der royalen Wiegenfeste neue Fotos zu bestaunen.

Prinz Louis am Strand

Diesmal veröffentlichten seine Eltern auf ihren Social-Media-Kanälen zwei Bilder, die den jüngeren Bruder von Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) am Strand zeigen. Auf dem ersten flitzt er bestens gelaunt und barfuß auf die Fotografin zu. Auf dem zweiten hat er einen kleinen orangefarbenen Ball in der Hand und blickt etwas ernster in die Kamera.

Auf beiden Bildern trägt er einen grauen Strickpulli mit vier bunten Sternchen, darunter ein weiß-blau-kariertes Hemd und dazu petrolfarbene Shorts. Dass die Fotografin so einen guten Draht zu ihrem Model hat, ist im Übrigen kein Wunder - schließlich ist es wie immer Mama Kate.

Wo die Fotos entstanden sind, lässt der Post offen.